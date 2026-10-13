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Аргументы и Факты

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В Испании скоростной поезд загорелся в пути из Мадрида в Фигерас

В Испании скоростной поезд загорелся в пути из Мадрида в Фигерас

В Испании пожар в поезде привел к остановке высокоскоростного железнодорожного сообщения между Мадридом и Барселоной, пишет La Nacion в материале, который перевел aif.

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