В Испании скоростной поезд загорелся в пути из Мадрида в Фигерас

В Испании пожар в поезде привел к остановке высокоскоростного железнодорожного сообщения между Мадридом и Барселоной, пишет La Nacion в материале, который перевел aif.
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