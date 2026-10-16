“Sen. Bernie Moreno wants his fellow Republicans to cancel their holiday plans and jam through ‘everything that we could possibly get’ if they lose the majorities in November’s midterms,” Axios reports.
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