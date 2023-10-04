Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 947 подписчиков

ВС РФ улучшили позиции на авдеевском и краснолиманском направлениях

ВС РФ улучшили позиции на авдеевском и краснолиманском направлениях

На авдеевском и краснолиманском направлениях ВС России улучшили свои позиции и расширили серую зону. Об этом в эфире передачи «Соловьев Live» сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх