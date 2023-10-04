ВС РФ улучшили позиции на авдеевском и краснолиманском направлениях

На авдеевском и краснолиманском направлениях ВС России улучшили свои позиции и расширили серую зону. Об этом в эфире передачи «Соловьев Live» сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
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