Андрей Соколов 5 сентября 2024 г. Четвертую неделю длится бессмысленное вторжение Украины в Россию Просроченный президент «незалежной», как наркоман со стажем, хорошо знает, что когда начинается ломка, срочно нужна новая доза, чтобы взбодриться.