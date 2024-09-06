Курск: начало конца для Зе

Андрей Соколов 5 сентября 2024 г. Четвертую неделю длится бессмысленное вторжение Украины в Россию Просроченный президент «незалежной», как наркоман со стажем, хорошо знает, что когда начинается ломка, срочно нужна новая доза, чтобы взбодриться.
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