Путин подписал указы о кадровых назначениях в правительстве. Ранее кандидатуры предложил Мишустин. Антон Силуанов назначен заместителем председателя правительства — министром финансов, Ирина Окладникова — вице-премьером и руководителем аппарата кабмина, Олег Кожемяко — вице-премьером и полномочным представителем президента на Дальнем Востоке.
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