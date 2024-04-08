«Следящие глаза» снизили честность ответов в онлайн-опросе

Феномен, известный в психологии под названием «эффект следящих глаз», широко используют для сдерживания девиантного, то есть нарушающего принятые нормы, поведения и снижения преступности в общественных местах.
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