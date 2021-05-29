За рулём

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Rolls-Royce создал самое изысканное место для пикника на Земле

Rolls-Royce создал самое изысканное место для пикника на Земле

Изюминкой этого Boat Tail является его корма, панели которой поднимаются, чтобы открыть коктейльные столики, холодильник, предназначенные для хранения шампанского, отделения для хрустальных бокалов, фарфоровой посуды и столовых приборов из серебра.

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