На лидера группы «Ногу свело!» составили протокол

На музыканта Покровского составили протокол за отсутствие маркировки иноагента Лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан в РФ иностранным агентом) привлекли к административной ответственности из-за отсутствия маркировки иноагента в публикациях.
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