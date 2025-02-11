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На лидера группы «Ногу свело!» составили протокол

На лидера группы «Ногу свело!» составили протокол

На музыканта Покровского составили протокол за отсутствие маркировки иноагента Лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан в РФ иностранным агентом) привлекли к административной ответственности из-за отсутствия маркировки иноагента в публикациях.

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