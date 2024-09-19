Пенсионерка в Кузьмоловском (Всеволожский район Ленобласти) умерла во время скандинавской ходьбы. Ей было 87 лет.
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Пенсионерка в Кузьмоловском (Всеволожский район Ленобласти) умерла во время скандинавской ходьбы. Ей было 87 лет.