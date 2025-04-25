В деле Ивана Попова новые детали. Адвокат: Он остаётся генерал-майором

Генерала Попова приговорили к пяти годам колонии за хищение. Известны детали делаНакануне Тамбовский гарнизонный военный суд признал бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова виновным по делу о мошенничестве, приговорив его к пяти годам колонии общего режима.
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