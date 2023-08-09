С 11 августа Латвия ужесточает пограничный контроль в приграничных с Белоруссией регионах

АНГЕЛ АНГЕЛ

А где же Европейское гостеприимство??? Скоро ждите своих союзников хохлов в гости им же куда то надо будет скрываться за преступления свершенные против Русского народа.... А вам то какая радость прирост населения, самое главное вы так старались и этого хотели, что сами обучили нациков, с бендеровцами и прочей нечестью, лечите, поставляете вооружение, не наркоту сажаете и т.д. И вся эта "сознательная и передовая" часть общества ломанется в Европу, которые как мародерствовать, грабить, убивать,наркоманить, заниматься проституцией, а мужиков хохлов в топку и на мясо бросили их "друзья и союзники", и да здравствует просвещенная Европа которая окажется со всеми заболеваниями присущих им в 19 веке... Они же хотят жить в просвещенной Европе, а не с ватниками, перед которыми им придется отвечать за свои преступления, а они что дураки??? Что возродили, воспитали распишитесь и получите, возврату не подлежит...