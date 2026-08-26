МИД России предупредил о последствиях каждой атаки ВСУ на территорию страны

Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с заявлением, в котором подчеркнуло, что любые военные действия Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории России неизбежно приведут к последствиям.
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