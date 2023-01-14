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Источник: Месси подпишет новый контракт с ПСЖ до 2024 года

Источник: Месси подпишет новый контракт с ПСЖ до 2024 года

Нападающий сборной Аргентины и «Пари Сен‑Жермен» Лионель Месси продлит контракт с парижским клубом. Как сообщает аргентинский журналист Гастон Эдуль, ПСЖ достиг устной договоренности о продлении соглашения с 35‑летним аргентинцем до лета 2024 года.

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