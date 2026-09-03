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ИА Регнум

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CCTV: число погибших при оползне в Непале выросло до 1252 человек

CCTV: число погибших при оползне в Непале выросло до 1252 человек

Количество погибших в результате мощного оползня в Непале возросло до 1252 человек. Об этом 3 сентября сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на непальскую полицию.

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