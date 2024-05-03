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Исаев, Набоков и Фукале – номинанты на приз лучшему вратарю сезона КХЛ

КХЛ представила номинантов на приз «Лучшему вратарю» по итогам сезона-2023/24 (с учетом плей-офф).  Обладатель приза определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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