Госавтоинспекция Ивановской области проводит массовую профилактику детского дорожного травматизма в рамках социальной кампании «Внимание — дети!»

В рамках широкомасштабной информационно‑пропагандистской кампании «Внимание — дети!», приуроченной к началу нового учебного года, сотрудники Госавтоинспекции Ивановской области проводят серию профилактических мероприятий в разных муниципалитетах региона — от дошкольников до родителей и педагогов.