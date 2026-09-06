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Журнал «Профиль»

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Трамп не надеется, что его память увековечат

Поэтому президент США признался, что намерен сам построить себе памятник. В качестве такового он видит бальный зал на месте восточного крыла Белого дома.

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