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Царьград

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Associated Press: Венгрия провела конкурс на скоростное выкапывание могил

Associated Press: Венгрия провела конкурс на скоростное выкапывание могил

В Венгрии 5 сентября на кладбище в Ньергешуйфалу прошёл конкурс могильщиков. В соревновании участвовало 38 человек из 19 команд.

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