Название сериала: Права на престол Абдулхамид Оригинальное название: Payitaht Abdülhamid / Страна: Турция Жанр: боевик;драма;история Год: 2017 Всего серий: 17 Всего сезонов: 1 Качество: WEB-DLRip Перевод: Мобильное телевидение Актеры: Бюлент Иналь;Бахадир Енисехирлиоглу;Хакан Бояв;Дуйгу Гюрджан;Yusuf Aytekin;Али Нури Тюркоглу;Каан Тургут;Озлем Джонкер;Zeynep Özan;Джан Сипахи Режисеры: Эмре Конук;Доган Юмит Караджа;Сердар Акар;Севки Эс Продюсеры: Юсуф Эсенкал;Selda Günsay;Сердар Огретиджи Рейтинг КиноПоиска: […] Сообщение Права на престол Абдулхамид / Payitaht Abdülhamid турецкий сериал 2017 появились сначала на Турецкие сериалы на русском языке.