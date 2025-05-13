Захарова о словах Макрона о роли Украины для безопасности ЕС: несите салфетку

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила над недавним заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что на Украине на карту якобы поставлена безопасность европейских государств.
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