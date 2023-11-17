МТС и MR Group займутся созданием цифровой инфраструктуры недвижимости

Цифровая экосистема МТС и девелопер MR Group договорились о сотрудничестве в создании комплексной телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры на объектах застройщика в Московском регионе, сообщает пресс-служба компании.
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