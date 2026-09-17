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Царьград

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SWIFT зафиксировал рекордную долю доллара в транзакциях августа

SWIFT зафиксировал рекордную долю доллара в транзакциях августа

В августе доля доллара в расчетах через SWIFT достигла рекордных 52,09%, что сообщает система. Евро и фунт стерлингов снизили свои позиции.

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