Для получения платины в Forza Horizon 5 не нужно будет получать все 165 трофеев Задум...

Для получения платины в Forza Horizon 5 не нужно будет получать все 165 трофеевЗадумались о том, как сложно будет получить платину в Forza Horizon 5? Тогда успокойтесь! Как стало известно из списка трофеев игры от Xbox Game Studios, для получения платины на аккаунте PSN не обязательно получать все… источник#Forza_Horizon_5.