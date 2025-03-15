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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Для получения платины в Forza Horizon 5 не нужно будет получать все 165 трофеев Задум...

Для получения платины в Forza Horizon 5 не нужно будет получать все 165 трофеев Задум...

Для получения платины в Forza Horizon 5 не нужно будет получать все 165 трофеевЗадумались о том, как сложно будет получить платину в Forza Horizon 5? Тогда успокойтесь! Как стало известно из списка трофеев игры от Xbox Game Studios, для получения платины на аккаунте PSN не обязательно получать все… источник#Forza_Horizon_5.

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