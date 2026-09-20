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RT Russia

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МО России показало кадры поражения моста, использовавшегося ВСУ для переправы

МО России показало кадры поражения моста, использовавшегося ВСУ для переправы

Министерство обороны России показало кадры поражения ударом БПЛА «Герань-4 сикер» нового автомобильного моста, использовавшегося для переправы через реку автомобильного транспорта с грузами военного назначения для ВСУ.

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