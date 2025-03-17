Потребуется письменное согласие: в России могут ужесточить проверку водителей на алкоголь

В Минздраве России предложили серьезно ужесточить проверку водителей на алкоголь и разработали проект приказа, в соответствии с которым медицинское освидетельствование будет возможно только после добровольного согласия.
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