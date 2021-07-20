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Как связать модный рюкзачок крючком – подробная инструкция

Как связать модный рюкзачок крючком – подробная инструкция

Готовый рюкзакВязаная сумка или рюкзак – это универсальный и очень модный сейчас аксессуар, который можно сочетать с разной одеждой и использовать для разных целей, он не требует особого ухода, его легко стирать вручную в прохладной мыльной воде, он прослужит ни один год, и, что не мало важно, вязаные вещи находятся на пике популярности.

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