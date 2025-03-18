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Ургант зарегистрировал в Париже компанию по производству шоу

Ургант зарегистрировал в Париже компанию по производству шоу

В качестве деятельности телеведущий указал постановку оперных и театральных представленийТелеведущий Иван Ургант 11 марта 2024 года зарегистрировался как индивидуальный предприниматель (ИП) в центре Парижа, в качестве деятельности указав постановку и производство шоу, пишет РИА Новости со ссылкой на регистрационные документы.

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