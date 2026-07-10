Вой сирен, кот-новосёл и свадьбы над Окой: главное за день

Вой сирен В Калужской области изменили порядок оповещения населения при угрозе ракетной опасности. Теперь сигнал "Ракетная опасность" и сообщение о его отмене в первую очередь будут публиковаться губернатором в официальном канале в MAX.
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