Посол Нечаев отверг домыслы ЕС о предполагаемых кибератаках

Посол России в Германии Сергей Нечаев решительно отверг домыслы Евросоюза о якобы совершаемых российской стороной кибератаках против госорганов и объектов критической инфраструктуры стран — членов ЕС и Украины.
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