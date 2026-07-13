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Посол Нечаев отверг домыслы ЕС о предполагаемых кибератаках

Посол Нечаев отверг домыслы ЕС о предполагаемых кибератаках

Посол России в Германии Сергей Нечаев решительно отверг домыслы Евросоюза о якобы совершаемых российской стороной кибератаках против госорганов и объектов критической инфраструктуры стран — членов ЕС и Украины.

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