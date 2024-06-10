Как победить миллион камикадзе? Защита предприятий

Продолжение статьи «Как победить миллион камикадзе? Защита бронетехники».В предыдущей статье мы рассмотрели систему защиты бронетехники от дронов-камикадзе, способную гарантированно уничтожить кустарный FPV-дрон на расстоянии десятков метров от техники.
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