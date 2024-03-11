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Интервенция Франции: мини-Наполеон грозит России

Интервенция Франции: мини-Наполеон грозит России

Интервенция Франции: мини-Наполеон грозит России Заболтавшаяся истеричка (с). Очень больно, наверное, проходимцу Маню последние дни, только ленивый не пнул недонаполеона за его величайшее заявление: «Если фронт продвинется к Одессе или Киеву – французские войска будут готовы к интервенции».

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