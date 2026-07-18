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Спасла сына ценой собственной жизни и простила измену мужа: трагическая судьба звезды фильма «Четвертая планета» Ольги Беляевой

Спасла сына ценой собственной жизни и простила измену мужа: трагическая судьба звезды фильма «Четвертая планета» Ольги Беляевой

Актриса Ольга Беляева, получившая широкую известность благодаря главной роли в фантастической картине «Четвертая планета», ушла из жизни всего в тридцать пять лет.

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