Глава ФБР заявил о новом уровне угрозы терроризма в США

Global Look Press/Keystone Press Agency Террористическая угроза в США перешла на новый уровень после начала эскалации палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года, заявил директор ФБР Кристофер Рэй на слушаниях в комитете США по разведке.
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