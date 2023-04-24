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Женский тест: выберите кольцо и узнайте, в чем заключается ваша женская сила

Когда девушка, не дождавшись подарка от своего возлюбленного, решает сама себе преподнести презент в виде колечка, она делает выбор в пользу того или иного варианта, совершенно на задумываясь о том, что это может нести определенную информацию.

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