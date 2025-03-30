Пригородный поезд "Тамбов-Котовск" будет делать дополнительную остановку

С 5 апреля пригородный пассажирский поезд будет делать ещё одну остановку. Снова назначена остановка на 4 километре на участке "Тамбов-1 - Котовск" вблизи дачного массива и садоводческих товариществ в районе деревни Перикса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии