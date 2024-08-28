«Похоже на ад». Российские ракеты и ударные дроны прорвали украинскую ПВО практически без потерь.
Новый удар по Украине стал ужаснее, чем атака в понедельник
Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Геббельс хорошо знал бандеровцев. Он говорил: Бандеровцы -это умалишенные маньяки, но именно такие нужны нам для уничтожения непокорных славян. А затем они сами должны быть уничтожены. Зверям нет места среди людей.
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4 час.
Александр Зиборов
Нужны и ответные санкции, ликвидация самых отъявленных укров и их хозяев! А ещё следует давить национал-предателей внутри России!!!
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3 час.
СТ
Сергей Татаринцев
Сейчас прогнал весь интернет и все СМИ, нигде нет доказательной базы,что 28.08.24г. бомбили электро инфоструктуру.Может быть это большой секрет,или чья то шутка.Но везде тишина.
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2 час.
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