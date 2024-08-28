Новый удар по Украине стал ужаснее, чем атака в понедельник

АЗ

Андрей Зарубкин

Геббельс хорошо знал бандеровцев. Он говорил: Бандеровцы -это умалишенные маньяки, но именно такие нужны нам для уничтожения непокорных славян. А затем они сами должны быть уничтожены. Зверям нет места среди людей.