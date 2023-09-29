ЦБ придумал, как повысить привлекательность долгосрочных вкладов

Банк России предлагает увеличить страховое возмещение и снизить отчисления банков в АСВ по долгосрочным вкладам, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина во время выступления на ХХ Международном банковском форуме.
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