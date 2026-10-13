Атаки на «Яндекс» ударили и по пиву. Что происходит с поставками в магазины

Проблемы с цифровой инфраструктурой начали затрагивать не только онлайн-сервисы. Российские производители пива предупредили торговые сети о возможных задержках поставок после сбоев у сервис-провайдера «Ютрейс», связанных с атаками на дата-центры «Яндекса».