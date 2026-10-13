Атаки на «Яндекс» ударили и по пиву. Что происходит с поставками в магазины

Проблемы с цифровой инфраструктурой начали затрагивать не только онлайн-сервисы. Российские производители пива предупредили торговые сети о возможных задержках поставок после сбоев у сервис-провайдера «Ютрейс», связанных с атаками на дата-центры «Яндекса».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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