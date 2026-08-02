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Татар-информ

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Россияне Иванов и Молчанов заняли 10-е и 11-е места на ЧЕ по водным видам спорта

Россияне Иванов и Молчанов заняли 10-е и 11-е места на ЧЕ по водным видам спорта

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Российские спортсмены Григорий Иванов и Илья Молчанов заняли 10-е и 11-е места в прыжках в воду с метрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

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