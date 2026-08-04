Ученые ЮУрГУ приняли участие в создании флуоресцирующих меток для участков ДНК

Новую серию флуоресцентных зондов ДНК на основе пиридоиндолов разработал научный коллектив ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Челябинска, 4 августа сообщила пресс-служба Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ).
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