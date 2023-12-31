Танцуют все: главные хиты комедии «Иван Васильевич меняет профессию»

Советская кинокомедия «Иван Васильевич меняет профессию» празднует в этом году свое 50-летие. Лента Леонида Гайдая по мотивам пьесы Михаила Булгакова до сих пор остается одной из самых популярных в стране.
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