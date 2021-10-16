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Совбез ООН призвал наказать ответственных за теракт в Кандагаре

Совбез ООН призвал наказать ответственных за теракт в Кандагаре

Совет Безопасности ООН призывает выявить и наказать ответственных за террористический акт в шиитской мечени Биби-Фатима в афганском Кандагаре, 15 октября говорится в официальном заявлении Совбеза организации.

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