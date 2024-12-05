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Петербург рискует уйти под воду, если растают наземные льды

Петербург рискует уйти под воду, если растают наземные льды

Специалисты подсчитали, что уровень поднимется на 67 метров.В том случае, если все наземные льды растают, уровень мирового океана поднимется до 67 метров, что приведёт к затоплению всех городов в береговой линии.

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