Об уловках аферистов рассказывают пенсионерам полицейские Уссурийска

Полиция Уссурийска проводит профилактическое мероприятие "Забота" (18+). Сотрудники отдела МВД России по городу Уссурийску ежедневно организуют беседы по профилактике с пожилыми людьми, рассказывают о новых видах мошенничества, а также не забывают напоминать о старых схемах злоумышленников, сообщили ИА UssurMedia в ведомстве.