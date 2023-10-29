Ермаганбет Булекпаев: «Смена собственника не повлияет на обязательства «АрселорМиттал Темиртау»

Смена собственника АО «АрселорМиттал Темиртау» никак не повлияет на обязательства компании, прописанные в коллективном договоре, об этом сказал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.