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Царьград

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Только снос замка Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* обойдётся в 40 млн рублей

Только снос замка Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* обойдётся в 40 млн рублей

Снос замка певицы Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина в Подмосковье будет стоить 40 млн рублей, включая вывоз строительного мусора.

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