Столкновение на границе: Индийские силы отвечают на стрельбу Пакистана в Джамму

Пакистанские войска открыли огонь в Джамму и Кашмире, на что индийские силы отреагировали адекватно. События разворачиваются на фоне недавнего террористического нападения в этом регионе, ответственность за которое взяла группировка "Фронт сопротивления".
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