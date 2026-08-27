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Священник: Младич умер после исповеди с крестом в руке

Священник: Младич умер после исповеди с крестом в руке

Бывший командующий армии боснийских сербов генерал Ратко Младич умер в тюрьме после исповеди с крестом в руке, сообщил настоятель Роттердамского прихода Сербской православной церкви протоиерей Борис Топич.

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