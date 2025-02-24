Пылающая могила до сих пор тлеет. «Искандеры» разорвали в клочья наемников ВСУ в Кривом Роге Юлия СоколоваРоссийские войска нанесли мощный удар по месту базирования иностранных наемников и военных инструкторов ВСУ в Кривом Роге.