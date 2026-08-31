Почти треть опрошенных москвичей хотят побывать на промышленном объекте

Побывать на заводе, фабрике или другом промышленном объекте хотели бы 29% москвичей и 19% петербуржцев.
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